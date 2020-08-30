Зафиксирован рост спроса на товары для организации удаленной работы

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на товары для организации домашних офисов для удаленной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там рассказали, что в августе россияне активно приобретают оргтехнику и электронику для работы из дома.

Так, с 1 по 27 августа 2020 года по отношению к аналогичному периоду в июле продажи ноутбуков выросли на 35%, мониторов — на 63%, принтеров — на 65%, настольных ламп — на 41%, компьютерных кресел — на 94%.

Также активно приобретают усилители Wi-Fi-сигнала и источники бесперебойного питания, продажи которых в августе к июлю выросли на 33% и 40% соответственно.

Помимо этого, на 19% выросли продажи подставок для ноутбуков, на 41% веб-камеры и другие гарнитура и аксессуары для компьютера.

Кроме того, значительно выросли продажи мебели. В частности столов (+30%) и стульев (+66%).

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