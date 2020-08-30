Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Специалисты компании «Такском» выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях российских магазинов с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О результатах анализа сообщает RT.

За январь — август 2020 года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 руб., что на 14% ниже, чем за тот же период 2019 года — 519 руб.

Также на 18% упал средний чек в сегменте HoReCa — гостиницы, рестораны, кафе, бары — 990 руб. против 1200 руб.

На 6% снизился средний чек в супермаркетах — с 755 руб. до 707 руб.

В то же время в категории «Магазины у дома» выявлено увеличение кассового чека на 1% — с 348 руб. до 350 руб.

Выросли также продажи в аптеках (на 15%) — до 610 руб., и на АЗС (на 11%) — до 1390 руб.

Всего было исследовано свыше 22 млрд кассовых чеков.

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