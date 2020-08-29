Правительство одобрило выделение средств на выплаты медработникам за борьбу с COVID
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Правительство России одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства будут распределены из резервного фонда кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.
По последним данным, в России выявлено 980 405 случаев коронавируса, 16 914 человек скончались, 798 466 — выздоровели.
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