В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.

Парламентарий отметил, что такая мера необходима, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса нового типа на территории России. Сухарев пояснил, что эксперты отмечали повышенную опасность заведений, оказывающих услуги караоке.

Законодатель напомнил, что в стране по-прежнему фиксируется свыше 4 тысяч случаев COVID-19 ежедневно.

«Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — указывается обращении.

По словам Сухарева, если данную инициативу примут, то такие заведения смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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