Трамп назвал причину покупки нефти у России
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты вынуждены закупать нефть у России из-за демократов. Об этом он заявил в ходе выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир, видеозапись опубликована на странице Трампа в Twitter.
В американском регионе Новая Англия фиксируются самые высокие в стране цены на энергию из-за губернатора Нью-Йорка, демократа Эндрю Куомо, поделился Трамп. По его словам, Куомо не разрешает проложить через штат трубопровод для поставки американских нефти и газа.
В таких условиях регион вынужден закупать энергию в России, отметил глава государства.
«У вас много кораблей из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не разрешает [проложить] трубопровод», — подчеркнул президент.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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