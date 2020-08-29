Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Западные аналитики сочли российский рубль слишком дешевым по отношению к основным мировым валютам и предсказали его скорое подорожание на 6%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические данные Citigroup и Sova Capital.

Рубль остается «недооцененным», несмотря на рост цены на нефть почти на 30%, отмечают аналитики. Они подчеркивают, что сезонная слабость российской валюты обостряется геополитическими рисками, в частности риском новых западных санкций против России.

Риск санкций существует из-за опасений запада относительно протестов в Белоруссии и госпитализации Алексея Навального, указано в материале. При этом менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино считает, что введение санкций маловероятно в условиях приближающихся выборов президента США.

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