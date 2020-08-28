Киев отказался от приватизации каналов, подающих воду в Крым

Кабмин Украины принял решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы, по которым поступает вода на территорию Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Эти предприятия включены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам», — заявили в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен возобновлять водоснабжение Крыма. При этом в марте этого года Шмыгаль высказывался о необходимости вновь подавать воду на территорию полуострова.

Он отмечал, что отказ от подачи воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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