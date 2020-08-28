Ростуризм заявил о возможности повторного введения кешбэка за туры в 2020 году

Повторное введение программы по возврату части денежных средств за покупку туров по России возможно уже в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, агентство со ссылкой на источник сообщает, что программа кешбэка может быть перезапущена уже осенью с внесением ряда корректировок.

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