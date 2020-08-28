Boeing нашла проблемы с фюзеляжем 787 Dreamliner

Компания Boeing обнаружила проблему с производством 787 Dreamliner. Об этом сообщает CNN.

«Boeing выявил две отдельные производственные проблемы в соединении определенных секций хвостовой части фюзеляжа 787, которые в совокупности приводят к состоянию, которое не соответствует нашим стандартам проектирования», — говорится в сообщении.

Boeing не сообщает, какие именно компании владеют самолетами, которые будут проверены. Однако портал The Air Current сообщает, что восемь самолетов принадлежат компаниям United (UAL), Air Canada (ACDVF) и Singapore Airlines.

По данным компании, восемь действующих самолетов пройдут проверку, будут отремонтированы ремонта соединения частей фюзеляжа.

Ранее сообщалось, что осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп не сдается без Boeing: США пополнят бюджет за счет Airbus

— Никто не верит: Boeing отрезали от денег

— Детали двигателя норвежского Boeing упали на пригород Рима