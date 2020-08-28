Boeing нашла проблемы с фюзеляжем 787 Dreamliner
Компания Boeing обнаружила проблему с производством 787 Dreamliner. Об этом сообщает CNN.
«Boeing выявил две отдельные производственные проблемы в соединении определенных секций хвостовой части фюзеляжа 787, которые в совокупности приводят к состоянию, которое не соответствует нашим стандартам проектирования», — говорится в сообщении.
Boeing не сообщает, какие именно компании владеют самолетами, которые будут проверены. Однако портал The Air Current сообщает, что восемь самолетов принадлежат компаниям United (UAL), Air Canada (ACDVF) и Singapore Airlines.
По данным компании, восемь действующих самолетов пройдут проверку, будут отремонтированы ремонта соединения частей фюзеляжа.
Ранее сообщалось, что осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино.
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