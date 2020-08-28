Набор первоклассника в России подорожал на 2%

Стоимость набора первоклассника в России в 2020 году выросла на 2% по сравнению с суммой годом ранее, сообщает Росстат.

В текущем году родителям потребуется в среднем 21 тыс. рублей на сборы ребенка в первый класс: на мальчика 18,8 тыс. рублей, а на девочку — 23,2 тыс. рублей.

В частности, одежда первоклассника будет стоить около 10,2 тыс. рублей, спортивная форма обойдется в еще 3,9 тыс. рублей, канцелярия — 2,5 тыс. рублей, рюкзак около 2 тыс. рублей и букет около 550 рублей. Также возможны дополнительные расходы в виде покупки гаджетов, оплаты кружков и секций и платного образования.

«Тенденция последних лет — рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции», — говорится в сообщении.

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