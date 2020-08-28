В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответных санкциях в отношении Литвы и Польши. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, в случае введения ограничений в отношении европейских государств, они скажутся на самой республике и ее гражданах.

«Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Белоруссии», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск даст ответ на санкции западных стран. Он также намерен поручить правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы.

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