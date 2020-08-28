ЕС подал апелляцию на решение суда по спору с РФ об энергокорректировках

Евросоюз подал апелляцию на решение арбитров ВТО в пользу России в споре по энергокорректировкам. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития.

«ЕС подал так называемую апелляцию «в пустоту» в споре по «энергокорректировкам», тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы», — сообщили в ведомстве.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые жалобы из-за блокировки назначения арбитров США.

Там пояснили, что Брюссель таким образом пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер.

В Минэкономразвития заявили, что разочарованы действиями ЕС, так как они препятствуют правосудию и противоречат заявлениям самого Евросоюза.

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