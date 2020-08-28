Официальный курс доллара упал почти на 60 копеек
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Официальный курсы доллара и евро, установленные ЦБ России, понизились, свидетельствуют данные регулятора.
Так, курс доллара упал на 59,72 копейки. и составил 74,6382 руб. в свою очередь курс евро снизился на 25,12 коп., до 88,7448 руб.
В пятницу, 28 августа, на открытии торгов курсы доллара и евро также падали.
Узнать курсы иностранных валют можно на странице «Котировки».
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