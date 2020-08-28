Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск даст ответ на санкции западных стран, передает БелТА.

«Мы им покажем, что такое санкции», — сказал он.

По его словам, Польше и Литве, которые барражировали свои товары в Китай и Россию через Белоруссию, придется летать через Балтику или Черное море.

Лукашенко также пообещал дать поручение правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы.

«Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает», — заявил он.

Белорусский лидер добавил, что республика уже сталкивалась с санкциями и сможет преодолеть новые трудности.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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