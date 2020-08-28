Москва обеспокоена экономическими последствиями событий в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.ru».

В Кремле заявили, что происходящее в республике не способствует развитию и стабильности экономики. И, учитывая, что Россия вместе с Белоруссией являются участниками интеграционных объединений, эта тема вызывает обеспокоенность Москвы.

При этом, у российской экономики есть запас прочности, отметил представитель Кремля, добавив, что это позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экономическая блокада: как бизнес Белоруссии зависит от России

— Эксперт оценил состояние экономики Белоруссии

— Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга