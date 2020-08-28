Москва обеспокоена экономическими последствиями событий в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.ru».
В Кремле заявили, что происходящее в республике не способствует развитию и стабильности экономики. И, учитывая, что Россия вместе с Белоруссией являются участниками интеграционных объединений, эта тема вызывает обеспокоенность Москвы.
При этом, у российской экономики есть запас прочности, отметил представитель Кремля, добавив, что это позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски.
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