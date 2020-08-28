Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Оптовые поставщики предупредили, что красная икра может подорожать на 20-60%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.

По их информации, рост цен связан с неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке в этом году.

В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк рассказал, что в этот же период в прошлом году икра горбуши стоила 2,3 тыс. рублей за кг, а в этом — 3 тыс.

Другой источник издания сообщил, что оптовая цена может подниматься до 3,3 тыс. рублей.

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