Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров
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Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.
В документе отмечается, что включение этих портов в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны.
Выбор именно этих портов объясняется их удачным расположением в отношении азиатских стран.
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