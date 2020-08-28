Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.

В документе отмечается, что включение этих портов в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны.

Выбор именно этих портов объясняется их удачным расположением в отношении азиатских стран.

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