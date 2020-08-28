Рубль активно растет к доллару и евро

Доллар и евро падают в пятницу, 28 августа, утром. Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».

Рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,57 рублей, евро подешевел до 88,48 рублей.

Стоимость нефти снижается на 0,3% — до 45,47 доллара за баррель по марке Brent.

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