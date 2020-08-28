РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года замозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Общее число самозантых достигло 1 млн. В конце 2019 года этот показатель составлял — 330 тыс. человек.

Специальный режим действует пока на территории 79 из 85 российских субъектов.

По данным ФРС, самозанятые с 2019 года заплатили на 3,5 млрд рублей налогов. При этом до регистрации у 82% из них не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

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