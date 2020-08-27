Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, передает ТАСС.

Как отмечается, такое решение банка связано с нарушениями, которые были допущены в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020.

В банке рассказали, что проведут обзор изменений и скорректируют публикации прошлых лет.

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