Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business
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Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, передает ТАСС.
Как отмечается, такое решение банка связано с нарушениями, которые были допущены в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020.
В банке рассказали, что проведут обзор изменений и скорректируют публикации прошлых лет.
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