Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Цены на нефть эталонных марок дешевеют более чем на 2% в ходе торгов 27 августа. Как сообщает «Интерфакс», трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана «Лаура» и его влияние на потребление топлива.

«Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии», — говорится в сообщении.

Ранее у урагана «Лаура» появилась первая человеческая жертва.

Как сообщалось, по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.

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