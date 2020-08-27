Глава ФРС США заявил о смене стратегии в отношении инфляции

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор смягчает свою стратегию в отношении инфляции, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, ФРС будет стремиться к тому, чтобы инфляция держалась на уровне 2%.

Он добавил, что низкий показатель инфляции на протяжении долгого времени может пагубно отразиться на экономике страны.

Как отмечает издание, смена политики ФРС может означать, что регулятор будет дольше ждать перед повышением процентной ставки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Удар по экономике США: чем грозит альянс России и Китая

— Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

— Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых