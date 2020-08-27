Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Российская экономика вошла в стадию восстановления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на форуме «iВолга», передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время ведомство готовит новую оценку прогноза социально-экономического развития РФ.

«В любом случае, мы видим существенное улучшение оценок ситуации в этом году, мы более быстрыми темпами восстанавливаемся», — уточнил Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика прошла пик проблем. По его словам, в 2021 году экономика пойдет на восстановление.

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