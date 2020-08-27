Белоруссия договорилась с РФ о рефинансировании $1 млрд долга республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в четверг, 27 августа соответствующее решение обсудят премьер-министры двух государств — Сергей Румас и Михаил Мишустин.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — уточнил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в прошлом неоднократно обсуждались предложения о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской.

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