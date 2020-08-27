Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше

Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на нефть в интервью, которое транслировалось в эфире «России 24».

Он отметил, что нефтяная стоимость могла бы быть выше текущих данных в $46 за баррель.

«Лучше бы она была чуть побольше», — подчеркнул Путин.

Согласно данным торгов на 13.50 мск, цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent держится на отметке $46,12 за баррель, снизившись на 0,1%.

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