Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше
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Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на нефть в интервью, которое транслировалось в эфире «России 24».
Он отметил, что нефтяная стоимость могла бы быть выше текущих данных в $46 за баррель.
«Лучше бы она была чуть побольше», — подчеркнул Путин.
Согласно данным торгов на 13.50 мск, цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent держится на отметке $46,12 за баррель, снизившись на 0,1%.
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