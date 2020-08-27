Путин дал прогноз по инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России будет находится на уровне 3,4% — 3,41%. Соответствующее заявление он сделал в интервью «России 24».

Кроме того, российский лидер добавил, что ВВП в России также будет находиться на уровне 5% — 6%.

«У нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что таким результатам экономика обязана своевременно принятым решениям правительства страны. Российский лидер уточнил, что была оказана поддержка малому и среднему бизнесу.

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