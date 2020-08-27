Путин заявил о прохождении пика проблем в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика прошла пик проблем. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью «России 24».

Он отметил, что в 2021 году экономика пойдет на восстановление.

Политик добавил, что в вопросе восстановления экономической сферы Россия «мало чем отличается от других стран мира».

«В следующем году, я думаю, восстановление будет обеспечено», — подчеркнул Путин.

По его мнению, благодаря своевременным решениям кабмина экономика страны пережила пандемию нового типа коронавируса COVID-19.

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