Путин заявил о прохождении пика проблем в экономике
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Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика прошла пик проблем. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью «России 24».
Он отметил, что в 2021 году экономика пойдет на восстановление.
Политик добавил, что в вопросе восстановления экономической сферы Россия «мало чем отличается от других стран мира».
«В следующем году, я думаю, восстановление будет обеспечено», — подчеркнул Путин.
По его мнению, благодаря своевременным решениям кабмина экономика страны пережила пандемию нового типа коронавируса COVID-19.
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