Кабмин выделит борющимся с COVID медикам еще 23 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на выплаты врачам дополнительные средства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что борющимся с коронавирусной инфекцией медикам выделено еще 23 млрд рублей.

Кроме того, по словам премьер, сотрудникам Федерального медико-биологического агентства будет также выделено 320 млн рублей.

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