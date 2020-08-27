В «Справедливой России» предложили ликвидировать ПФР

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с предложением ликвидировать Пенсионный фонд России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, удобнее выплачивать пенсии напрямую из бюджета, а ПФР в данном случае является ненужным посредником.

«Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — произнес Миронов.

Он также отметил, что затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру являются лишними.

На такую идею лидера «Справедливой России» натолкнули выявленные недавно Счетной палатой погрешности в системе начисления пенсий россиянам.

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