Тысячную гарантию Корпорации МСП получила сельскохозяйственная компания из Ставрополья

Корпорация МСП с начала 2020 года выдала тысячу гарантий для поддержки компаний МСП. Тысячная гарантия выдана для финансирования проектов компании Сельхозпром (ГК Авенир) из Ставропольского края. Гарантия в размере 50 млн рублей в пользу одного из крупных российских банков выдана сроком на 1 год, что позволит компании Сельхозпром привлечь кредитные средства для развития бизнеса в размере 100 млн рублей.

Общий объем выданных Корпорацией МСП гарантий и поручительств по состоянию на конец августа 2020 года превысил 370 млрд рублей, в том числе с начала 2020 года – 45,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 году. При этом, положительная динамика спроса на гарантии и поручительства Корпорации МСП отмечается в течение всего 2020 года: объем выданных гарантий поручительств Корпорации за первый квартал 2020 года составил более 13 млрд рублей, что на 29% больше объема первого квартала 2019 года; во втором квартале 2020 года объем выдачи гарантий и поручительств составил 15,5 млрд рублей и несмотря на введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирсуной инфекции, также на 5% превысил аналогичный показатель 2019 года.

Если говорить о первых месяцах третьего квартала текущего года – период перехода от ограничительных мер к восстановлению деловой активности, то за июль-август 2020 года выданы гарантии и поручительства на сумму около 17 млрд рублей, что на 61% больше чем за июль-август 2019 года. Объем гарантийной поддержки субъектов МСП для кредитов дочернего банка Корпорации - МСП Банка - в 2020 году, по состоянию на 26.08.2020 составил 9,1 млрд рублей. Положительная динамика спроса на финансовую поддержку со стороны бизнеса может свидетельствовать не только о стабилизации сегмента МСП, но и об элементах его роста.