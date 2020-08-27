Министр промышленности Белоруссии заявил о стабилизации обстановки на заводах

Глава министерства промышленности Белоруссии Петр Пархомчик рассказал о настроениях на предприятиях в стране. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что обстановка среди рабочих стабилизировалась.

По его словам, работа ведется в штатном режиме и без перебоев.

«Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют», — уточнил Пархомчик.

Министр добавил, что экономических причин для забастовок также нет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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