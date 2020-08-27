Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с января 2020 года увеличилось более чем в 3,5 раза и впервые превысило $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, в настоящий момент состояние американца оценивается в $101 млрд. Однако в начале текущего года оно равнялось $27,4 млрд. То есть, состояние Маска выросло на $ 73,6 млрд.

Отмечается, что эти изменения связаны с ростом цен на акции Tesla. В среду, 26 августа, они подорожали на 6,42% и стоили $2153,17.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск обвинил конкурентов в растрате госбюджета

— Протестующие в Минске обратились к Илону Маску

— Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира