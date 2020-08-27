Почти 80% отмененных из-за COVID-19 поездов возобновили РЖД

Компания РЖД сообщила о возобновлении почти 80% всех отмененных на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 поездов, передает РИА «Новости».

Гендиректор РЖД Олег Белозеров уточнил, что свыше 200 поездов дальнего следования было отменено из-за снижения пассажиропотока. Возобновление ряда маршрутов началось после снижения ограничительных мер.

Он подчеркнул, что компания готова выполнять полный объем перевозок. По его словам, РЖД также запускает новые маршруты.

Белозеров добавил, что при этом о возобновлении «доковидного» объема осуществляемых перевозок рано, поскольку на это влияет эпидемиологическая ситуация в каждом регионе страны, а также параметры спроса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РЖД возобновит работу вагонов-ресторанов в поездах

— РЖД вернули около 180 отмененных поездов

— Россия может восстановить ж/д сообщение с Узбекистаном