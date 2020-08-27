Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут «Известия».

По словам аналитиков, безлимитные тарифы невыгодны для телекоммуникационных компаний. Кроме того, сказывается падение их доходов в условиях возросшего потребления услуг за время пандемии.

Однако, по мнению экспертов, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут. Но на них вырастут цены. Так, специалисты прогнозируют, что осенью россиян ждет подорожание безлимитов на 15–20%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили, что услуги связи могут подорожать

— Tele2 запустил безлимит на Telegram