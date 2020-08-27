Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
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Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут «Известия».
По словам аналитиков, безлимитные тарифы невыгодны для телекоммуникационных компаний. Кроме того, сказывается падение их доходов в условиях возросшего потребления услуг за время пандемии.
Однако, по мнению экспертов, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут. Но на них вырастут цены. Так, специалисты прогнозируют, что осенью россиян ждет подорожание безлимитов на 15–20%.
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