Глава Google исключил возможность покупки TikTok

Американская компания Google не намерена приобретать соцсеть TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление директора Google Сундара Пичаи.

По данным агентства, принимая участие в радиопередаче Pivot Schooled, Пичаи сказал, что у компании нет планов по покупке TikTok. Он также подтвердил, что TikTok пользуется облачными сервисами Google.

Ранее газета The New York Times сообщала, что китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить $20-50 млрд.

31 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он поставил условие, что до 15 сентября ByteDance должен продать TikTok американской компании, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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