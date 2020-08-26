Кабмин может начать маркировать табак для электронных сигарет
Правительство России в качестве эксперимента может начать с 1 октября маркировать табачные изделия с устройством для нагревания табака и курительные смеси для кальяна, не содержащие табак. Соответствующий проект опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
«Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2020 года по 31 августа 2021 года», — говорится в пояснении.
Отмечается, что компании смогут поучаствовать в эксперименте по желанию. Как сообщается, проект не противоречит международным договорам и не требует дополнительных расходов из госбюджета.
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