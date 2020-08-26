Инфляция сохраняется в РФ на нулевом уровне две недели подряд
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В России с 18 по 24 августа, как и на предыдущей неделе, инфляция сохраняется на нулевом уровне, сообщил Росстат.
С начала августа цены упали на 0,1%, но с начала года выросли на 2,9%.
Больше всего подорожала свинина (на 0,6%), черный чай (на 0,4%), полукопченая колбаса, сметана и сыр (0,3%). Цены уменьшились на картофель (на 4,5%), морковь и яблоки (на 3,5%).
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