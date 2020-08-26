В России изменили правила выплаты надбавки классным руководителям

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правила выплаты надбавки за классное руководство будут изменены, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, теперь 5 тыс. рублей классным руководителям будут приходить отдельно от зарплаты. Об этом Минпросвещения уже договорилось с ФНС и казначейством.

«Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под это горячую линию», — сказал Кравцов.

Он также попросил сообщать в ведомство, если будут «сигналы» от учителей, что выплаты не начисляются.

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