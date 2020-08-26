Цена на нефть достигла максимума за пять месяцев
Фьючерсы на нефть WTI достигли максимума более чем за пять месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожали на $0,35, до $43,70 за баррель. После публикации информации о запасах показатель достиг $43,77 за баррель впервые с 6 марта.
Нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures тоже подорожала на $0,16, до $46,02 за баррель (17.39 мск).
Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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