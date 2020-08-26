Путин раскритиковал систему оформления страховых выплат медикам

Президент России Владимир Путин согласился, что система оформления страховых выплат медикам слишком «забюрокраченная» и потребовал разобраться с этим во время совещания с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что медикам положены единовременные страховые выплаты по временной нетрудоспособности в связи с работой в условиях коронавируса. Нарушения, по данным ОНФ, фиксируются в отдельных регионах. Например, в Новосибирске, Челябинской области и Санкт-Петербурге. Путин констатировал, что человеку необходимо собрать 16 и более документов для того, чтобы получить соответствующую выплату.

«Забюрокраченная слишком оказалась система принятия решений <...> надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — добавил он.

В связи с этим он потребовал разобраться с отдельными случаями, но в то же время обобщить их и принять соответствующее решение на федеральном или региональном уровне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путина попросили продлить стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19

— В России запустили производство вакцины от коронавируса

— Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19