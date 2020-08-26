Путина попросили продлить стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова попросила его продлить стимулирующие выплаты для медиков, которые борются с коронавирусом.

«Я бы просила вас согласиться <...>, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены Вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года», — сказала Голикова.

Также она отметила, что в четверг, 27 августа, правительство должно рассмотреть выделение дополнительных финансовых ресурсов на президентские выплаты в размере 12,1 млрд рублей. Эти средства пойдут на зарплаты медиков и других россиян, работа которых связана с коронавирусом.

Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».

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