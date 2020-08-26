Вузы могут получить компенсацию за сохранение стоимости обучения

Правительство может компенсировать вузам потери, полученные из-за сохранения стоимости обучения. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Путин предложил «хотя бы частично компенсировать то, что они (вузы) хотели бы получить, поднимая стоимость обучения».

Президент заявил, что исходит из непростой финансовой ситуации в университетах и институтах. Поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

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