Доллар достиг 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Расчетами на «завтра» доллар вырос на 63 копейки, до 75,96 рубля (16.29 мск). Ранее доллар обновил апрельский рекорд, превысив 76 рублей, евро — с февраля 2016 года, достигнув 89,81 рубля.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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