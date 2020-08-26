Медведев указал на опасность углеродного налога Евросоюза

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что углеродный налог Евросоюза — «скрытый протекционизм под очень благовидным предлогом», передает РИА «Новости».

Такую точку зрения он высказал в ходе совещания, которое было посвящено обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

Медведев выразил мнение, что этот налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из стран Европы по отношению к другим государствам.

«Для российской экономики, с чем, собственно, и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия», — сказал Медведев.

По его словам, от данного налога могут пострадать базовые отрасли России. Среди них — черная и цветная металлургия, химическая промышленность, а также энергетика, указал зампредседателя Совбеза.

Медведев также заявил, из-за такого «трансграничного регулирования» российские экспортеры могут потерять миллиарды евро. При этом потребление отечественных нефти и угля значительно сократится, добавил он.

Как отметил Медведев, странам, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, относится не только Россия, но и, например, Германия. Все они «весьма сдержанно» относятся к данной инициативе, заключил он.

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