В России изменилась стоимость аренды комнат
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Исследование федерального портала «Мир квартир» показало, что стоимость аренды комнат в Москве и Санкт-Петербурге снизилась. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что падение цен составило 6,5% и 4,6% соответственно.
Аналитики связывают это с тем, что стоимость съемного жилья в других крупных российских городах наоборот возросла.
Всего специалисты рассмотрели ставки на комнаты в 70 крупнейших городах страны. Повышения были зафиксированы в 39 регионах, наибольшее — в Севастополе, Барнауле и Пензе.
В среднем же по стране подорожание составило 1,5%, заключили исследователи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: