В России изменилась стоимость аренды комнат

Исследование федерального портала «Мир квартир» показало, что стоимость аренды комнат в Москве и Санкт-Петербурге снизилась. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что падение цен составило 6,5% и 4,6% соответственно.

Аналитики связывают это с тем, что стоимость съемного жилья в других крупных российских городах наоборот возросла.

Всего специалисты рассмотрели ставки на комнаты в 70 крупнейших городах страны. Повышения были зафиксированы в 39 регионах, наибольшее — в Севастополе, Барнауле и Пензе.

В среднем же по стране подорожание составило 1,5%, заключили исследователи.

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