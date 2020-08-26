Песков: Пригожин действует исходя из собственных интересов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выкуп российским предпринимателем Евгением Пригожиным долга Фонда Борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального, и его юриста Любови Соболь перед компанией «Московский школьник». Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что Пригожин является бизнесменом, поэтому его действия не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни к российскому лидеру.
По словам представителя Кремля, предприниматель исходит исключительно из своих интересов.
Как стало известно ранее, долг составил почти 88 миллионов рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: