Песков: Пригожин действует исходя из собственных интересов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выкуп российским предпринимателем Евгением Пригожиным долга Фонда Борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального, и его юриста Любови Соболь перед компанией «Московский школьник». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Пригожин является бизнесменом, поэтому его действия не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни к российскому лидеру.

По словам представителя Кремля, предприниматель исходит исключительно из своих интересов.

Как стало известно ранее, долг составил почти 88 миллионов рублей.

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