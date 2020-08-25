Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить критерии для въезда белорусов в страну, передает «Интерфакс».
Зеленский отметил, что в республике в настоящее время крайне напряженная внутриполитическая ситуация. «Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая <...> ситуацию?», — сказал Зеленский.
В связи с этим он поручил прописать облегченные условия въезда белорусов на Украину.
«Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — резюмировал Зеленский.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
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