Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить критерии для въезда белорусов в страну, передает «Интерфакс».

Зеленский отметил, что в республике в настоящее время крайне напряженная внутриполитическая ситуация. «Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая <...> ситуацию?», — сказал Зеленский.

В связи с этим он поручил прописать облегченные условия въезда белорусов на Украину.

«Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — резюмировал Зеленский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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