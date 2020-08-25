«Роснефть» получила награду за разработку уникального биопрепарата

«Роснефть» отмечена наградой Роспатента в номинации «100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 года» за разработку уникального биопрепарата для очистки северных морей от нефтяных загрязнений. Проект по разработке инновационного препарата реализуется «Арктическим Научным Центром» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») и негосударственным институтом развития «Иннопрактика» на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Технология основана на использовании природных психрофильных (холодолюбивых) микроорганизмов, которые используют углеводороды в качестве источника питания и предназначена для очистки береговой линии и акватории северных морей от нефтяных загрязнений. Разработка инновационного биопрепарата велась поэтапно. Сначала ученые выделили более 100 штаммов микроорганизмов способных при низких, в том числе отрицательных температурах, утилизировать нефть и нефтепродукты. Для этого было отобрано более 250 образцов проб воды в акваториях крупных северных портов, а также у береговой линии северных городов (Мурманск, Владивосток, Петропавловск–Камчатский и др.). Для ряда штаммов убыль углеводородов составила более 70% за 14 суток эксперимента. Все микроорганизмы являются аборигенной микрофлорой северных морей, поэтому их применение является экологически безопасным.

На втором этапе биологи приступили к разработке гидрофобной оболочки, внутри которой помещен препарат на основе микроорганизмов. Гидрофобная оболочка растворяется только при взаимодействии с углеводородной фракцией, тем самым позволяя обеспечить целевую доставку препарата на место загрязнения и повысить эффективность его применения.

Препарат уже успешно прошел лабораторные испытания. Полевые испытания препарата планируется провести в Лаборатории проточных морских систем на базе Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова МГУ. При поддержке Роснефти ведется модернизация корпуса лаборатории. Проточные морские аквариумы позволят провести испытания разработки без воздействия на арктическую экосистему и подтвердить ее высокую эффективность и безопасность применения в реальных условиях.

Высокие стандарты в области экологической безопасности - одна из основ стратегии «Роснефть-2022». Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности Компании. «Роснефть» на всех направлениях своей деятельности уделяет повышенное внимание обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов.