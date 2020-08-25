Официальный курс евро составил 88,059 рубля

Официальный курс евро, установленный на 26 августа, увеличился на 15,6 копейки и составил 88,059 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Официальный курс доллара вырос на 9,42 копейки и достиг 74,5126 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 26 августа, увеличилась на 12,2 копейки, до 80,6085 рубля.

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