Нацбанк Белоруссии выступил против ограничений на валютном рынке

Член правления Нацбанка Белоруссии Дмитрий Мурин заявил, что республика не планирует вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить снижение курса белорусского рубля, цитирует Reuters.

Во вторник, 25 августа, белорусский рубль продолжил ослабление, потеряв 1,2–1,5% по отношению к доллару и евро. В этом году он потерял 30% по отношению к евро.

По словам Мурина, введение ограничений, вероятно, принесет прямо противоположный эффект.

На вопрос о том, может ли вернуться Национальный банк к обязательной продаже валютной выручки, вводить целевую продажу валюты, ограничить вклады, Мурин ответил отрицательно.

«Были дни, когда спрос возрастал против обычного почти в три раза», — отметил он.

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